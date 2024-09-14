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Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе над «Локомотивом» (1:0) в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Хоружев (Жукенов, Брюквин) – 10:44 (5x4)     1:1    

— Отличный результат. Накал был жёсткий. Очень серьёзный соперник. Здорово сыграл наш вратарь. Первый гол в КХЛ забил Никита Хоружев, с чем я его поздравляю. Болельщиков тоже с победой. Спасибо, что пришли поддержать нашу команду. Здорово сыграли в меньшинстве, забили хороший гол в большинстве. Выдержали натиск в конце игры. Всех с победой!

– Позади выездная серия, домашние игры подошли к концу. Можно сказать, что данный отрезок получился?
– Наверное, получилось. Приятно смотреть на таблицу. Но это начало сезона. Тяжёлый выезд ожидается, серьёзные соперники. Матч открытия будет в Челябинске. Мы планомерно готовимся к этому выезду, — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика» в телеграм-канале.

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