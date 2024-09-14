Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Металлургом» в матче КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Эмоциональный матч, первая игра дома перед своими болельщиками, была видна скованность ребят ещё перед выходом на лёд. Нам было важно направить их эмоции и энергию в правильное русло. Считаю, что справились, сыграли дисциплинированно. Моментов было много у обеих команд, но в реализации мы были лучше.

– Минимум три момента было, когда игроки «Ак Барса» с хорошей позицией не бросали, а уходили за ворота. Это как раз скованность?

– Возможно. Начало сезона ещё, мы эти моменты разбираем, говорим, что должно быть больше нацеленности на ворота и не надо искать пас ради паса. Всё в работе, будем и дальше это объяснять, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.