Дементьев прокомментировал переход Знарка на работу в «Филадельфию»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев отреагировал на назначение российского специалиста Олега Знарка на пост европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу в «Филадельфию Флайерз».

«Я приветствую получение работы любыми нашими специалистами, тем более в НХЛ. Дай бог, чтобы эта работа была продуктивной и нужной клубу, а Олег Знарок получил новый опыт именно в работе скаутом. И, насколько я понимаю, он будет еще заниматься развитием игроков. Знарок имеет богатейший опыт работы со сборными. Поэтому все складывается интересным образом. Дай бог, чтобы все сложилось и мы бы гордились еще одним нашим представителем в тренерских и скаутских кругах НХЛ», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.