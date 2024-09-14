«Уберём примитив, как вы и советовали». Ротенберг — под совместной фотографией с Юрзиновым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал совместную фотографию с советником главного тренера команды Владимиром Юрзиновым и пообещал учесть его замечания в отношении игры команды.

«Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за ваши советы. Особенно сегодня, когда вы посоветовали убрать примитив. Мы так и сделаем», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. Ранее армейская команда уступила «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3). Единственная победа была одержана в матче всё с той же «Ладой», но на выезде. В Тольятти игра закончилась победой СКА со счётом 3:1.