Ларионов — о поражении от «Спартака»: «Торпедо» обыграет их в сезоне, и не раз

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Соперника — с победой. Нашу команду поздравляю с хорошими усилиями, были в состоянии обыграть «Спартак». Мы их победим в этом сезоне, и не раз. На таких играх делаются выводы. Встреча непредсказуемая. Мы не должны попадать под влияние обстоятельств. Достойно вернулись в игру, хорошего было больше, чем негатива. Не будем критичны по отношению к нашим игрокам.

Почему я постоянно меняю звенья нападения? Это игра, в футболе меняются по пять человек. Нам важно найти сочинения, которые могут удивить соперника. Ты не можешь сидеть сложа руки, пытаемся внести коррективы в состав», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».