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Ларионов — о поражении от «Спартака»: «Торпедо» обыграет их в сезоне, и не раз

Ларионов — о поражении от «Спартака»: «Торпедо» обыграет их в сезоне, и не раз
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5)     2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5)     3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4)     3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5)     4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5)     4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)    

«Соперника — с победой. Нашу команду поздравляю с хорошими усилиями, были в состоянии обыграть «Спартак». Мы их победим в этом сезоне, и не раз. На таких играх делаются выводы. Встреча непредсказуемая. Мы не должны попадать под влияние обстоятельств. Достойно вернулись в игру, хорошего было больше, чем негатива. Не будем критичны по отношению к нашим игрокам.

Почему я постоянно меняю звенья нападения? Это игра, в футболе меняются по пять человек. Нам важно найти сочинения, которые могут удивить соперника. Ты не можешь сидеть сложа руки, пытаемся внести коррективы в состав», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

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