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Главный тренер «Локомотива» отреагировал на первое поражение в сезоне

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на первое поражение в сезоне
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Для ярославцев оно стало первым после четырёх побед подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Хоружев (Жукенов, Брюквин) – 10:44 (5x4)     1:1    

«Нижнекамск — с победой. Команда соперника проявила самоотверженность и не позволила нам быть более хладнокровными в завершении. Когда не забиваешь — тяжело выиграть. Почему уступили точку и борьбу? Судьи у нас убрали штук 15 первых попыток на выбрасываниях. Что касается борьбы — проиграли не борьбу, а подборы. Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было выходить на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили. Всё забили в прошлой игре? Хоккей — не карты, мы не оставили фарт с «Куньлунем». Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть, — глупо. Удача была на стороне соперника, нужно было её перевернуть, а мы не сделали этого», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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