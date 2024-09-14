Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно улучшать нашу игру». Тренер «Сочи» Зубов — о поражении от «Трактора»

«Нужно улучшать нашу игру». Тренер «Сочи» Зубов — о поражении от «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин) – 19:19 (5x5)     0:2 Дронов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 27:53 (5x4)     0:3 Котляревский – 44:29 (4x5)     1:3 Криштоф (Попов) – 54:45 (5x5)     1:4 Робинсон – 56:54 (4x5)    

«Во-первых, всем болельщикам спасибо, что пришли нас поддержать. К сожалению, мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали, на который настраивали ребят. Конечно, нам нужно улучшать свою игру по многим компонентам, включая большинство. В какие-то моменты матча мы могли зацепиться, но не использовали то, что нам позволил соперник. Где-то сами создали моменты, могли зацепиться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Будем работать, завершение атак — тоже компонент. Повторюсь, нам нужно улучшать нашу игру», — приводит слова Зубова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем матче сочинцы проиграли «Витязю» (4:5), а до этого обошли «Спартак» (2:1 Б). В следующем матче сочинцы дома встретятся с «Торпедо» 16 сентября.

Материалы по теме
«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android