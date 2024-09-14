«Нужно улучшать нашу игру». Тренер «Сочи» Зубов — о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Во-первых, всем болельщикам спасибо, что пришли нас поддержать. К сожалению, мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали, на который настраивали ребят. Конечно, нам нужно улучшать свою игру по многим компонентам, включая большинство. В какие-то моменты матча мы могли зацепиться, но не использовали то, что нам позволил соперник. Где-то сами создали моменты, могли зацепиться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Будем работать, завершение атак — тоже компонент. Повторюсь, нам нужно улучшать нашу игру», — приводит слова Зубова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем матче сочинцы проиграли «Витязю» (4:5), а до этого обошли «Спартак» (2:1 Б). В следующем матче сочинцы дома встретятся с «Торпедо» 16 сентября.