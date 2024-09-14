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Форвард «Ак Барса» Яшкин оценил победу над «Металлургом»

Форвард «Ак Барса» Яшкин оценил победу над «Металлургом»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5)     2:0 Галимов – 59:56 (en)    

— Отличный матч, сыграли «на ноль», это позитивный момент. Спасибо большое болельщикам! Надеемся, что и дальше будет такая мощная поддержка.

— С чем связана не самая лучшая игра в большинстве?
— Думаю, можно где-то играть проще, придумывать хорошие передачи. Надо больше бросать, а там уже будет полегче.

— Следующий матч через пять дней. Это не сильно расслабляет игроков?
— Всё зависит от нас. Есть над чем работать.

— Набираете очки в каждом матче. Насколько это воодушевляет вас?
— Главное — выиграли. Играем неплохо, но можем реализовывать гораздо больше, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 31-летний Яшкин в четырёх матчах КХЛ набрал 4 (1+3) очка.

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