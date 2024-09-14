Форвард «Ак Барса» Яшкин оценил победу над «Металлургом»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Отличный матч, сыграли «на ноль», это позитивный момент. Спасибо большое болельщикам! Надеемся, что и дальше будет такая мощная поддержка.

— С чем связана не самая лучшая игра в большинстве?

— Думаю, можно где-то играть проще, придумывать хорошие передачи. Надо больше бросать, а там уже будет полегче.

— Следующий матч через пять дней. Это не сильно расслабляет игроков?

— Всё зависит от нас. Есть над чем работать.

— Набираете очки в каждом матче. Насколько это воодушевляет вас?

— Главное — выиграли. Играем неплохо, но можем реализовывать гораздо больше, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 31-летний Яшкин в четырёх матчах КХЛ набрал 4 (1+3) очка.