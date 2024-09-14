Лехконен пропустит старт сезона НХЛ из-за операции, он набрал 45 очков в 56 матчах

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен из-за операции будет вынужден пропустить начало сезона-2024/2025 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Daily Faceoff.

29-летний финский хоккеист прошёл через хирургическое вмешательство на плече в начале межсезонья, но он однозначно пропустит старт предстоящего сезона.

В минувшем сезоне Лехконен принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав 34 (16+18) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли у форварда 11 (6+5) очков в 11 матчах.

Контракт между «Эвеланш» и финским нападающим рассчитан до окончания сезона-2026/2027 c кэпхитом в $ 4,5 млн.