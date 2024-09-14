Жамнов ответил, повлияет ли на «Спартак» лидерство в КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов считает, что у команды нет расслабленности, поэтому лидерство в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на ней никак не скажется.

«Лидерство на нас не повлияет. У нас нет расслабленности, есть ещё много моментов, над чем предстоит работать», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Московский «Спартак» занимает первое место в таблице Западной Конференции КХЛ. За пять прошедших матчей команде удалось заработать девять очков. В прошедшем сезоне «Спартак» завершил выступление на этапе 1/4 финала плей-офф, уступив магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2-4 в серии.