«Нефтехимик» — лидер Восточной конференции, «Металлург» — вне зоны плей-офф

14 сентября, завершились матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как сейчас изменилось расположение команд в таблицах Западной и Восточной Конференций.

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и стал первым в таблице Востока, на их счету восемь заработанных очков в пяти матчах. Ярославская команда опустилась на одну строчку и теперь занимает второе место в турнирной таблице Западной Конференции. У «Локомотива» восемь очков в пяти сыгранных матчах. Первое место на Западе у «Спартака» — девять очков за пять встреч на старте сезона-2024/2025.

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл в четырёх встречах из пяти. В таблице Восточной Конференции команда находится на 11-м месте и не попадает в зону плей-офф. Магнитогорская команда набрала всего два очка, меньше только у казахстанского «Барыса» — одно очко в четырёх встречах. Пока команде из Астаны не удалось одержать ни одной победы.