Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» — лидер Восточной конференции, «Металлург» — вне зоны плей-офф

«Нефтехимик» — лидер Восточной конференции, «Металлург» — вне зоны плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

14 сентября, завершились матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с тем, как сейчас изменилось расположение команд в таблицах Западной и Восточной Конференций.

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и стал первым в таблице Востока, на их счету восемь заработанных очков в пяти матчах. Ярославская команда опустилась на одну строчку и теперь занимает второе место в турнирной таблице Западной Конференции. У «Локомотива» восемь очков в пяти сыгранных матчах. Первое место на Западе у «Спартака» — девять очков за пять встреч на старте сезона-2024/2025.

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл в четырёх встречах из пяти. В таблице Восточной Конференции команда находится на 11-м месте и не попадает в зону плей-офф. Магнитогорская команда набрала всего два очка, меньше только у казахстанского «Барыса» — одно очко в четырёх встречах. Пока команде из Астаны не удалось одержать ни одной победы.

Календарь матчей КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Рыбин назвал сильнейшую команду КХЛ на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android