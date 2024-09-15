Трикозов отметился хет-триком за шесть минут в матче новичков «Каролина» — «Флорида»

В ночь с 14 на 15 сентября мск завершился матч новичков клубов Национальной Хоккейной Лиги «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз». Победу со счётом 7:3 одержала «Каролина».

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил 20-летний нападающий Глеб Трикозов. На то, чтобы забросить три шайбы, российскому хоккеисту потребовалось чуть более шести минут.

Трикозов был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ в 2022 году под 60-м общим номером и в апреле 2024 года подписал с «ураганами» трёхлетний контракт новичка, который начнёт действовать с сезона-2024/2025. Нападающий является воспитанником системы омского «Авангарда».