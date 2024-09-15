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СКА и московское «Динамо» находятся за пределами зоны плей-офф в текущей таблице КХЛ

СКА и московское «Динамо» находятся за пределами зоны плей-офф в текущей таблице КХЛ
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Петербургский СКА и московское «Динамо» после стартовых матчей регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги в текущей турнирной таблице находятся вне зоны плей-офф. Армейцы набрали три очка в четырёх матчах и находятся на девятом месте в Западной конференции, бело-голубые с двумя очками занимают на Западе десятую строчку таблицы.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

СКА в четырёх стартовых матчах потерпел три поражения, одно из которых — в овертайме. Динамовцы уступили в трёх из четырёх игр в основное время. 15 сентября СКА сыграет на своей площадке с тольяттинской «Ладой», «Динамо» также дома встретится с «одноклубниками» из Минска.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ

Тройку лидеров Западной конференции в текущей таблице составляют московский «Спартак» (девять очков в пяти матчах), ярославский «Локомотив» (восемь очков в пяти матчах) и минское «Динамо» (шесть очков в четырёх матчах).

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