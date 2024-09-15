В «Коламбусе» рассказали о трансферных целях для усиления состава

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл признался, что общается с представителями действующих свободных агентов для подписания контрактов с двумя игроками.

«Нам не хватает двух нападающих», — приводит слова Уодделла журналист Аарон Портцлайн в соцсети X.

Минувший сезон стал для «Коламбуса» четвёртым подряд без попадания в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В последний раз «Блю Джекетс» играли в Кубке Стэнли в сезоне-2019/2020, но уступили в первом раунде действующему обладателю турнира «Тампе» со счётом 1-4.

Отметим, что на данный момент в «Коламбусе» выступают пять россиян: нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.