Два вратаря «Нефтехимика» лидируют по проценту отражённых бросков в КХЛ

Вратари «Нефтехимика» Артём Загидулин и Филипп Долганов занимают первое и второе место по числу отражённых бросков после сыгранных матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

29-летний Загидулин в двух матчах отразил 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00. Он лучший вратарь лиги по проценту отражённых бросков. Его одноклубник 26-летний Филипп Долганов в трёх матчах отразил 96,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,31. У обоих вратарей уже есть «сухие» матчи в нынешнем сезоне: у Загидулина — с «Металлургом» (2:0), у Долганова — с «Локомотивом» (1:0).

«Нефтехимик» в пяти матчах сезона одержал четыре победы.