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Два вратаря «Нефтехимика» лидируют по проценту отражённых бросков в КХЛ

Два вратаря «Нефтехимика» лидируют по проценту отражённых бросков в КХЛ
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Вратари «Нефтехимика» Артём Загидулин и Филипп Долганов занимают первое и второе место по числу отражённых бросков после сыгранных матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

29-летний Загидулин в двух матчах отразил 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00. Он лучший вратарь лиги по проценту отражённых бросков. Его одноклубник 26-летний Филипп Долганов в трёх матчах отразил 96,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,31. У обоих вратарей уже есть «сухие» матчи в нынешнем сезоне: у Загидулина — с «Металлургом» (2:0), у Долганова — с «Локомотивом» (1:0).

«Нефтехимик» в пяти матчах сезона одержал четыре победы.

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