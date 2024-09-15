Форвард «Питтсбурга» Пономарёв стал автором победной шайбы в игре новичков с «Оттавой»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв забросил победную шайбу в матче новичков своей команды и «Оттавы Сенаторз» (4:2). 22-летний россиянин отличился в игре на турнире Prospects Challenge в Баффало. За «Пингвинз» весь матч отыграл вратарь Сергей Мурашов, отразивший 16 из 18 бросков.

В прошедшем сезоне 22-летний Пономарёв провёл два матча в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В марте стало известно, что форвард стал участником обмена, в результате которого перешёл из «ураганов» в «Питтсбург».

В 43 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвз» и «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» на его счету 30 (9+21) очков при коэффициенте полезности «-18».