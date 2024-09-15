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«Одна из лучших лиг мира». Канадский форвард «Спартака» — о КХЛ

«Одна из лучших лиг мира». Канадский форвард «Спартака» — о КХЛ
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Нападающий «Спартака» Уилл Биттен, забросивший первую шайбу за команду в матче с «Торпедо» (4:2), прокомментировал эпизод, а также высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5)     2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5)     3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4)     3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5)     4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5)     4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)    

«Первый гол в КХЛ — удивительное чувство! Я хотел забросить первую шайбу в домашней форме, перед домашними трибунами. Это было классно, отличный пас от Локи (Андрея Локтионова). Но самое главное — команда здорово играла и победила. Надо так и продолжать.

Мои впечатления от КХЛ? Это одна из лучших лиг мира. Здесь очень быстрый хоккей, много действительно быстрых хоккеистов. Конечно, игра здесь отличается от североамериканской, я всё ещё адаптируюсь к ней, но думаю, что хоккей в КХЛ подходит моему стилю», — приводит слова Биттена пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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