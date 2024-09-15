«Одна из лучших лиг мира». Канадский форвард «Спартака» — о КХЛ

Нападающий «Спартака» Уилл Биттен, забросивший первую шайбу за команду в матче с «Торпедо» (4:2), прокомментировал эпизод, а также высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Первый гол в КХЛ — удивительное чувство! Я хотел забросить первую шайбу в домашней форме, перед домашними трибунами. Это было классно, отличный пас от Локи (Андрея Локтионова). Но самое главное — команда здорово играла и победила. Надо так и продолжать.
Мои впечатления от КХЛ? Это одна из лучших лиг мира. Здесь очень быстрый хоккей, много действительно быстрых хоккеистов. Конечно, игра здесь отличается от североамериканской, я всё ещё адаптируюсь к ней, но думаю, что хоккей в КХЛ подходит моему стилю», — приводит слова Биттена пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
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