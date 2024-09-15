Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадец Биттен рассказал о первых мыслях после получения предложения от «Спартака»

Канадец Биттен рассказал о первых мыслях после получения предложения от «Спартака»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Уилл Биттен вспомнил, как отреагировал на контрактное предложение от московской команды. В матче с «Торпедо» (4:2) канадец забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5)     2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5)     3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4)     3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5)     4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5)     4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)    

«Когда я получил предложение от «Спартака», то подумал: «Вау, «Спартак», легендарная команда!» У нас уже была пара дерби в этом сезоне, на которых было много фанатов. Это новые испытания, новые возможности — я уже наслаждаюсь своим первым годом в КХЛ!» — приводит слова Биттена пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

26-летний Биттен, помимо заброшенной шайбы, имеет в своём активе голевую передачу в пяти матчах сезона.

Материалы по теме
«Одна из лучших лиг мира». Канадский форвард «Спартака» — о КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android