Канадец Биттен рассказал о первых мыслях после получения предложения от «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Уилл Биттен вспомнил, как отреагировал на контрактное предложение от московской команды. В матче с «Торпедо» (4:2) канадец забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5) 2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5) 3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4) 3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5) 4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5) 4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)
«Когда я получил предложение от «Спартака», то подумал: «Вау, «Спартак», легендарная команда!» У нас уже была пара дерби в этом сезоне, на которых было много фанатов. Это новые испытания, новые возможности — я уже наслаждаюсь своим первым годом в КХЛ!» — приводит слова Биттена пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
26-летний Биттен, помимо заброшенной шайбы, имеет в своём активе голевую передачу в пяти матчах сезона.
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