Канадец Биттен рассказал о первых мыслях после получения предложения от «Спартака»

Нападающий «Спартака» Уилл Биттен вспомнил, как отреагировал на контрактное предложение от московской команды. В матче с «Торпедо» (4:2) канадец забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Когда я получил предложение от «Спартака», то подумал: «Вау, «Спартак», легендарная команда!» У нас уже была пара дерби в этом сезоне, на которых было много фанатов. Это новые испытания, новые возможности — я уже наслаждаюсь своим первым годом в КХЛ!» — приводит слова Биттена пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

26-летний Биттен, помимо заброшенной шайбы, имеет в своём активе голевую передачу в пяти матчах сезона.