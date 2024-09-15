«Сибирь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 15 сентября, на льду «Сибирь-Арены» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Сибирь» на своём льду сыграет с омским «Авангардом». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» нынешний сезон начала с трёх поражений подряд в матчах с «Авангардом» (1:2), «Автомобилистом» (0:4) и ЦСКА (2:8). В последней игре новосибирцы обыграли «Северсталь» (5:2), прервав серию.

Ситуация у «Авангарда» сложилась ровным счётом наоборот. У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов.