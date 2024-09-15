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СКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

СКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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На льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге сегодня, 15 сентября, сыграют СКА и тольяттинская «Лада». Соперники во второй раз в сезоне встретятся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в тольяттинской игре победил СКА со счётом 3:1. Текстовая онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге доступна на «Чемпионате».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
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П1
X
П2

Для СКА начало сезона складывается неудачно. Победа над «Ладой» пока стала для команды Романа Ротенберга единственной в пяти матчах сезона.

«Лада» начала сезон с двух поражений, но затем исправила ситуацию, обыграв московское «Динамо» (6:3) и «Витязь» (2:1).

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