Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Сочи» в пятом выездном матче подряд

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре. Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в этом матче», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора» на официальном сайте.

Для «Трактора» эта победа стала третьей в сезоне и второй подряд. В предыдущем матче команда Бенуа Гру обыграла СКА со счётом 3:0. 19 cентября челябинцев ждёт игра с «Нефтехимиком» дома.