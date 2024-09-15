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Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Сочи» в пятом выездном матче подряд

Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Сочи» в пятом выездном матче подряд
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин) – 19:19 (5x5)     0:2 Дронов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 27:53 (5x4)     0:3 Котляревский – 44:29 (4x5)     1:3 Криштоф (Попов) – 54:45 (5x5)     1:4 Робинсон – 56:54 (4x5)    

«Мы очень рады этой победе. Очень понравилось, что мы достаточно рано завладели контролем в этой игре. Это уже наш пятый матч на выезде, путь до Сочи был непростым. Мне очень нравится, что показали ребята в этом матче», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора» на официальном сайте.

Для «Трактора» эта победа стала третьей в сезоне и второй подряд. В предыдущем матче команда Бенуа Гру обыграла СКА со счётом 3:0. 19 cентября челябинцев ждёт игра с «Нефтехимиком» дома.

Обзор матча:
«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд в КХЛ
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