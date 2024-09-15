Форвард «Лады» Кугрышев отреагировал на неудачный старт Евгения Кузнецова в КХЛ

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев высказался о нападающем СКА Евгении Кузнецове. Хоккеисты пересеклись в очном матче команд, прошедшем в Тольятти (1:3) 7 сентября. Сегодня, 15 сентября, СКА и «Лада» сыграют в Санкт-Петербурге.

— Чем-то поразил Евгений Кузнецов?

— Слушайте, ну что значит поразил? У нас сейчас такой уровень в КХЛ, что трудно, как мне кажется, после стольких лет вне чемпионата сразу заиграть. Даже если ты провёл больше десяти лет в такой сильной лиге, как НХЛ. Всё-таки у нас немножко надо привыкать к турниру в КХЛ — совсем другая здесь игра, другой хоккей. Поэтому в любом случае нужно время на адаптацию. Когда человек столько лет провёл за океаном, ему нужно ещё привыкнуть к нашему хоккею, — приводят слова Кугрышева «Известия».

32-летний Кузнецов вернулся в КХЛ из НХЛ перед стартом нынешнего сезона. В четырёх матчах за СКА на его счету одна заброшенная шайба.