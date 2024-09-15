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Губернатор поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина за два сезона

Губернатор поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина за два сезона
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачи перед «Амуром» на предстоящие два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
1 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Паутов, Вон) – 02:50 (5x5)     1:1 Гуркин (Мищенко) – 18:18 (5x5)    

«Ставлю вам боевую задачу — хорошо, в этом году можете не становиться чемпионом, но надо максимально к этому приблизиться — плей-офф и выход в финал. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина. Начинаем!» — сказал Демешин во время выступления на арене в Хабаровске.

«Амур» никогда в своей истории не преодолевал стадию первого раунда Кубка Гагарина. Это случилось и в прошлом сезоне, когда хабаровчане в шести матчах уступили будущему обладателю трофея «Металлургу».

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