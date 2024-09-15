Губернатор поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина за два сезона

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачи перед «Амуром» на предстоящие два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Ставлю вам боевую задачу — хорошо, в этом году можете не становиться чемпионом, но надо максимально к этому приблизиться — плей-офф и выход в финал. А в следующем году попробовать взять Кубок Гагарина. Начинаем!» — сказал Демешин во время выступления на арене в Хабаровске.

«Амур» никогда в своей истории не преодолевал стадию первого раунда Кубка Гагарина. Это случилось и в прошлом сезоне, когда хабаровчане в шести матчах уступили будущему обладателю трофея «Металлургу».