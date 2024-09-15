«СКА — не такая команда, которая удивляет». Форвард «Лады» — о предстоящем сопернике
Поделиться
Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев высказался о СКА в преддверии очного матча команд, который состоится сегодня, 15 сентября. 8 дней назад команды уже играли в Тольятти, СКА победил 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«СКА — не такая команда, которая удивляет. Все прекрасно знают, что там очень классный подбор игроков всегда, каждый год. Поэтому к ним надо серьезно готовиться. Нужно работать и показывать свой лучший хоккей против них, играть на максимуме своих возможностей», — приводят слова Кугрышева «Известия».
34-летний Кугрышев проводит за «Ладу» второй сезон. В нынешнем на его счету одна результативная передача в четырёх матчах.
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
12:15
-
11:48
-
11:25
-
11:20
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
08:55
-
08:32
-
08:24
-
05:48
-
05:28
-
02:13
- 14 сентября 2024
-
23:31
-
23:20
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:38
-
20:23
-
20:09
-
19:45
-
19:43
-
19:38
-
19:28
-
19:28
-
19:21