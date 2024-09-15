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«СКА — не такая команда, которая удивляет». Форвард «Лады» — о предстоящем сопернике

«СКА — не такая команда, которая удивляет». Форвард «Лады» — о предстоящем сопернике
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Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев высказался о СКА в преддверии очного матча команд, который состоится сегодня, 15 сентября. 8 дней назад команды уже играли в Тольятти, СКА победил 3:1.

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15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
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П1
X
П2

«СКА — не такая команда, которая удивляет. Все прекрасно знают, что там очень классный подбор игроков всегда, каждый год. Поэтому к ним надо серьезно готовиться. Нужно работать и показывать свой лучший хоккей против них, играть на максимуме своих возможностей», — приводят слова Кугрышева «Известия».

34-летний Кугрышев проводит за «Ладу» второй сезон. В нынешнем на его счету одна результативная передача в четырёх матчах.

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