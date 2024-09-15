«Это всё домыслы». Вячеслав Быков встал на защиту главного тренера «Салавата»

Бывший тренер сборной России по хоккею и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков поделился мнением о нынешнем главном тренере «юлаевцев» Викторе Козлове и ожиданиями от игры уфимцев в проходящем сезоне.
— Какие ожидания от «Салавата» в этом сезоне? Считается, что Виктор Козлов — идеальный тренер для регулярок, но для плей-офф не особо подходит.
— Это всё домыслы. Я думаю, что только плей-офф может показать. В любом случае у них уже есть опыт. И с каждым приобретённым опытом команда становится всё сильнее, на мой взгляд, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
«Салават Юлаев» при Козлове дважды вылетел на первой стадии Кубка Гагарина. Нынешний сезон команда начала с трёх побед в регулярке, но затем разгромно проиграла «Автомобилисту» (1:6).
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