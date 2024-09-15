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«Это всё домыслы». Вячеслав Быков встал на защиту главного тренера «Салавата»

«Это всё домыслы». Вячеслав Быков встал на защиту главного тренера «Салавата»
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Бывший тренер сборной России по хоккею и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков поделился мнением о нынешнем главном тренере «юлаевцев» Викторе Козлове и ожиданиями от игры уфимцев в проходящем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

— Какие ожидания от «Салавата» в этом сезоне? Считается, что Виктор Козлов — идеальный тренер для регулярок, но для плей-офф не особо подходит.
— Это всё домыслы. Я думаю, что только плей-офф может показать. В любом случае у них уже есть опыт. И с каждым приобретённым опытом команда становится всё сильнее, на мой взгляд, — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» при Козлове дважды вылетел на первой стадии Кубка Гагарина. Нынешний сезон команда начала с трёх побед в регулярке, но затем разгромно проиграла «Автомобилисту» (1:6).

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