Нападающий «Куньлуня» забил курьёзный автогол рукой в матче с «Амуром»

Нападающий «Куньлуня» Тайлер Граовац отправил шайбу в собственные ворота рукой по ходу матча с «Амуром» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайба была записана на бросавшего Ефима Гуркина. «Амур» сравнял счёт в концовке первого тайма.

В нынешнем сезоне 31-летний Граовац отдал три результативные передачи в четырёх матчах. Ранее в КХЛ канадец играл за «Адмирал», «Витязь» и минское «Динамо».

Перед стартом домашних матчей губернатор Хабаровского края поставил перед «Амуром» задачу победить в Кубке Гагарина за два сезона.