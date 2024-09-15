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Нападающий «Куньлуня» забил курьёзный автогол рукой в матче с «Амуром»

Нападающий «Куньлуня» забил курьёзный автогол рукой в матче с «Амуром»
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Нападающий «Куньлуня» Тайлер Граовац отправил шайбу в собственные ворота рукой по ходу матча с «Амуром» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
1 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Паутов, Вон) – 02:50 (5x5)     1:1 Гуркин (Мищенко) – 18:18 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайба была записана на бросавшего Ефима Гуркина. «Амур» сравнял счёт в концовке первого тайма.

В нынешнем сезоне 31-летний Граовац отдал три результативные передачи в четырёх матчах. Ранее в КХЛ канадец играл за «Адмирал», «Витязь» и минское «Динамо».

Перед стартом домашних матчей губернатор Хабаровского края поставил перед «Амуром» задачу победить в Кубке Гагарина за два сезона.

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