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Черкас: после побед СКА все псевдоэксперты растворяются

Черкас: после побед СКА все псевдоэксперты растворяются
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас считает, что на старте сезона нет смысла давать характеристику игре команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
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«К сожалению, после неудачных матчей всегда появляется много псевдоэкспертов, которые потом растворяются при победах. Увы, ветеран СКА Юрий Глазов, который мог бы прокомментировать игру команды, давно скончался, зато активизировался его брат Сергей, который всю карьеру провёл в ЦСКА. Думаю, ему логичнее давать оценку как раз выступлению москвичей, которые вчера уступили не лидерам нашего хоккея, а скромной «Северстали». Как говорится, собака лает, караван идёт.

Выступления таких псевдоветеранов носят только деструктирующий характер, это всё направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде. То же самое было прошлой осенью, а потом, когда СКА выдал серию из 11 побед подряд, эти люди куда-то испарились. Так же будет и в этом году, ведь всем понятно, что в начале сезона, когда все команды находятся в разном состоянии после тяжёлых сборов, рассуждать о результатах просто бессмысленно», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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