Вратарь, проведший 11 сезонов в НХЛ, не горит желанием возвращаться в лигу

Финский вратарь Антти Раанта заявил, что не собирается завершать карьеру в 35 лет и рассматривает предложения в Европе.

«В конце сезона и летом я думал о многом, но по мере того, как лето продолжалось и моё тело чувствовало себя лучше, Европа стала привлекать всё больше. В НХЛ предлагали варианты второго или третьего вратаря и, возможно, с игрой в НХЛ. Не обязательно играть в АХЛ в 35 лет до 60 лет и просто ждать, пока кто-то сыграет неудачно или получит травму.

Был вариант с «Ванкувером», но я сразу от него отказался, потому что вроде как решил, что больше не буду играть в НХЛ. У меня уже нет такого пожара в душе, чтобы я потратил все силы, чтобы я вернулся в лигу и боролся за место.

В Европе есть более значимые места для меня и семьи, но нельзя сказать, что я вернулся сюда, чтобы расслабиться. Здесь тоже нужно ловить шайбы. Однако я провёл в НХЛ 11 лет, и сейчас хорошее время, чтобы вернуться в Европу вместе с семьёй», — приводит слова Раанты Ilta-Sanomat.

В НХЛ Раанта играл за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину». На его счету 277 матчей в лиге.