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Роман Ротенберг рассказал о кадровых потерях СКА перед матчем с «Ладой»

Роман Ротенберг рассказал о кадровых потерях СКА перед матчем с «Ладой»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Арсений Грицюк не поможет команде в предстоящей игре с «Ладой» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
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«Уважаемые болельщики! Сегодня на лёд не сможет выйти Арсений Грицюк, который получил микротравму в прошлой игре. На этом этапе, в самом начале чемпионата, нет никакого смысла рисковать здоровьем игроков, поэтому мы дадим Сене спокойно восстановиться и будем ждать его полностью готовым в следующих играх.

Арсений, как и вся команда, бьётся, не щадит себя — хоккей суровая мужская игра. Всей командой желаем Сене скорейшего возвращения, сегодня сыграем в том числе и за него. Увидимся в Ледовом на матче с «Ладой»!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 23-летний Грицюк в четырёх матчах набрал 4 (2+2) очка.

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