Роман Ротенберг рассказал о кадровых потерях СКА перед матчем с «Ладой»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Арсений Грицюк не поможет команде в предстоящей игре с «Ладой» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Уважаемые болельщики! Сегодня на лёд не сможет выйти Арсений Грицюк, который получил микротравму в прошлой игре. На этом этапе, в самом начале чемпионата, нет никакого смысла рисковать здоровьем игроков, поэтому мы дадим Сене спокойно восстановиться и будем ждать его полностью готовым в следующих играх.

Арсений, как и вся команда, бьётся, не щадит себя — хоккей суровая мужская игра. Всей командой желаем Сене скорейшего возвращения, сегодня сыграем в том числе и за него. Увидимся в Ледовом на матче с «Ладой»!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 23-летний Грицюк в четырёх матчах набрал 4 (2+2) очка.