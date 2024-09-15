Сидни Кросби рассказал о своём отношении к продолжению карьеры после 40 лет

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что сейчас больше открыт к продолжению карьеры после 40 лет, чем раньше.

«Предсказать такое невозможно. Сейчас невозможно, но я бы сказал, что я, наверное, немного более открыт, чем раньше, чтобы попасть в эту точку, если буду чувствовать себя хорошо. Это трудно сказать и предсказать», — приводит слова Кросби Sportskeeda.

Кросби набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.