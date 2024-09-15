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Амур — Куньлунь Ред Стар, результат матча 15 сентября 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» прервал серию из поражений в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»
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Сегодня, 15 сентября, на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске сыграли «Амур» и «Куньлунь». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершился победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Паутов, Вон) – 02:50 (5x5)     1:1 Гуркин (Мищенко) – 18:18 (5x5)     1:2 Граовац (Меркли, Паутов) – 42:25 (5x5)     2:2 Дюрандо (Гальченюк, Шевченко) – 42:58 (5x5)     2:3 Челиос (Кленденинг, Вон) – 54:01 (5x5)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Брэндон Ип, Райан Меркли и Джейк Челиос. У «Амура» отличились Ефим Гуркин и Алекс Гальченюк.

Для «Амура» это поражение стало первым спустя два победных матча. Всего у хабаровчан три поражения в этом сезоне, в следующем матче «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября.

«Куньлунь», наоборот, прервал двухматчевую серию из поражений. 17 сентября команда сыграет на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.

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