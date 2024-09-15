«Куньлунь» прервал серию из поражений в КХЛ, обыграв на выезде «Амур»

Сегодня, 15 сентября, на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске сыграли «Амур» и «Куньлунь». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершился победой гостей со счётом 3:2.

Шайбами в составе команды победителей отметились Брэндон Ип, Райан Меркли и Джейк Челиос. У «Амура» отличились Ефим Гуркин и Алекс Гальченюк.

Для «Амура» это поражение стало первым спустя два победных матча. Всего у хабаровчан три поражения в этом сезоне, в следующем матче «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 22 сентября.

«Куньлунь», наоборот, прервал двухматчевую серию из поражений. 17 сентября команда сыграет на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.