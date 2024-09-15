Вячеслав Войнов раскритиковал «Ак Барс» за решение ситуации со своим уходом из команды

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов вспомнил свой уход из казанского «Ак Барса». Игрока обменяли в нижегородскую команду.

– Вы как именитый игрок не можете набрать тренеру и спросить: «А что происходит? Что дальше?»

– Я никогда не звонил тренеру, генменеджеру, президенту и не спрашивал о своём будущем. В этот момент я решил, что не буду это делать. У меня есть действующий контракт, и я вижу ситуацию, что мне должны были позвонить и сказать: «Слава, мы тебя не видим, так и так». Тогда бы вообще никаких вопросов не было бы, мы бы просто отправили в работу наших юристов, и они бы эту работу решали. Мне было бы понятно, что клуб на меня не рассчитывает, и мы бы смотрели в сторону других клубов.

– Проблема ведь в том, что трансфер произошёл в последний момент.

– У меня ситуация вообще была со звёздочкой. Я находился всё это время в списке травмированных, и никто меня оттуда не выводил. Как меня обменяли из списка травмированных? Это для меня загадка, — сказал Войнов в эфире программы «ЛЁД» на YouTube.