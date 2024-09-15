Американский легионер «Северстали» назвал цели на свой первый сезон в команде

27-летний защитник Джозеф Душак, который сегодня, 15 сентября, прибыл в расположение «Северстали», заявил о намерении выйти в плей-офф с командой из Череповца.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас классная команда. Много отличных ребят. Я играл с Марком Барберио в Минске. Он говорит, что болельщики и город замечательные. Мои цели — выйти с «Северсталью» в плей-офф и провести хороший сезон!» — приводит слова Душака пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.

Душак уже играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон-2022/2023 он провёл в составе минского «Динамо» и за 68 матчей регулярного чемпионата набрал 45 (9+36) очков. Прошлый сезон Душак провёл в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс»