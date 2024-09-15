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Американский легионер «Северстали» назвал цели на свой первый сезон в команде

Американский легионер «Северстали» назвал цели на свой первый сезон в команде
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27-летний защитник Джозеф Душак, который сегодня, 15 сентября, прибыл в расположение «Северстали», заявил о намерении выйти в плей-офф с командой из Череповца.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас классная команда. Много отличных ребят. Я играл с Марком Барберио в Минске. Он говорит, что болельщики и город замечательные. Мои цели — выйти с «Северсталью» в плей-офф и провести хороший сезон!» — приводит слова Душака пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.

Душак уже играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон-2022/2023 он провёл в составе минского «Динамо» и за 68 матчей регулярного чемпионата набрал 45 (9+36) очков. Прошлый сезон Душак провёл в АХЛ в составе клуба «Спрингфилд Тандербёрдс»

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