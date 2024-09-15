«Сибирь» уверенно обыграла «Авангард», нанеся омичам второе поражение кряду

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На льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счётом 4:1.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» отличился Семён Чистяков.

«Сибирь» нынешний сезон начала с трёх поражений подряд в матчах с «Авангардом» (1:2), «Автомобилистом» (0:4) и ЦСКА (2:8). В последней игре новосибирцы обыграли «Северсталь» (5:2), а сегодня, 15 сентября, продолжили победную серию.

Ситуация у «Авангарда» сложилась ровным счётом наоборот. У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов. «Авангард» сегодня проиграл вторую игру подряд.