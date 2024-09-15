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Сибирь — Авангард, результат матча 15 сентября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» уверенно обыграла «Авангард», нанеся омичам второе поражение кряду
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На льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Сибирь» обыграла омский «Авангард» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» отличился Семён Чистяков.

«Сибирь» нынешний сезон начала с трёх поражений подряд в матчах с «Авангардом» (1:2), «Автомобилистом» (0:4) и ЦСКА (2:8). В последней игре новосибирцы обыграли «Северсталь» (5:2), а сегодня, 15 сентября, продолжили победную серию.

Ситуация у «Авангарда» сложилась ровным счётом наоборот. У омичей три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1), но поражение от «Амура» (2:3) в серии буллитов. «Авангард» сегодня проиграл вторую игру подряд.

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