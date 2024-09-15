Кравец — о победе над «Амуром»: летели, лёжа на матрасах. Потом сразу на игру
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу команды над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Паутов (Вон) – 02:50 (5x5) 1:1 Гуркин (Мищенко) – 18:18 (5x5) 1:2 Граовац (Меркли, Паутов) – 42:25 (5x5) 2:2 Дюрандо (Гальченюк, Шевченко) – 42:58 (5x5) 2:3 Челиос (Кленденинг, Вон) – 54:01 (5x5)
«Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелёта. Зато понравилось: прилетели, приехали и сразу на игру. Мне кажется, ребята так себя поживее чувствуют. Мы восемь часов летели, лёжа на матрасах, ощущение, будто просто ночь в воздухе провёл. Вышел, размялся, побежал. Это проще, чем приезжать в Хабаровск и сначала отдыхать. У Синяткина много сильных сторон. За счёт скорости и движения он может усилить нашу игру. Не всегда получается дать хоккеисту сыграть много. Мы ищем сочетания», — приводит слова тренера «Куньлуня» пресс-служба КХЛ на официальном сайте.
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