Кравец — о победе над «Амуром»: летели, лёжа на матрасах. Потом сразу на игру

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу команды над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелёта. Зато понравилось: прилетели, приехали и сразу на игру. Мне кажется, ребята так себя поживее чувствуют. Мы восемь часов летели, лёжа на матрасах, ощущение, будто просто ночь в воздухе провёл. Вышел, размялся, побежал. Это проще, чем приезжать в Хабаровск и сначала отдыхать. У Синяткина много сильных сторон. За счёт скорости и движения он может усилить нашу игру. Не всегда получается дать хоккеисту сыграть много. Мы ищем сочетания», — приводит слова тренера «Куньлуня» пресс-служба КХЛ на официальном сайте.