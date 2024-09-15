У «Авангарда» два поражения подряд, до этого — три победы в трёх матчах

Омский «Авангард» на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске проиграл местной «Сибири». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, завершился победой «Сибири» со счётом 4:1. Для «Авангарда» это поражение стало вторым подряд, до этого команда одержала три победы.

Ранее омичи проиграли по буллитам «Амуру» (2:3). До этого «Авангард» одержал три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1).

Ближайший матч для «Авангарда» состоится 17 сентября, когда команда на выезде в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым», который в прошлой игре разгромно проиграл «Автомобилисту» (1:6).