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У «Авангарда» два поражения подряд, до этого — три победы в трёх матчах

У «Авангарда» два поражения подряд, до этого — три победы в трёх матчах
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Омский «Авангард» на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске проиграл местной «Сибири». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, завершился победой «Сибири» со счётом 4:1. Для «Авангарда» это поражение стало вторым подряд, до этого команда одержала три победы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

Ранее омичи проиграли по буллитам «Амуру» (2:3). До этого «Авангард» одержал три победы в матчах с «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1).

Ближайший матч для «Авангарда» состоится 17 сентября, когда команда на выезде в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым», который в прошлой игре разгромно проиграл «Автомобилисту» (1:6).

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