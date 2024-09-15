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Мартемьянов не собирается критиковать игроков «Амура» за проигранный матч с «Куньлунем»

Мартемьянов не собирается критиковать игроков «Амура» за проигранный матч с «Куньлунем»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем» (2:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Паутов (Вон) – 02:50 (5x5)     1:1 Гуркин (Мищенко) – 18:18 (5x5)     1:2 Граовац (Меркли, Паутов) – 42:25 (5x5)     2:2 Дюрандо (Гальченюк, Шевченко) – 42:58 (5x5)     2:3 Челиос (Кленденинг, Вон) – 54:01 (5x5)    

«Хоккей — это такая игра, которая состоит из ошибок. Были и с нашей стороны ошибки, и у соперников. Это быстрая игра, ситуация меняется буквально в долю секунды. Ребятам в обороне не хватило концентрации, я это видел. Но камень в их огород бросить не смогу.

Кто сказал, что мы трудно входим в сезон? Все трудно входят в сезон, практически. На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, что мастерство будет решать через месяц-полтора. Люди, которые умеют какие-то вещи, будут их делать, это будет проявляться. А сейчас физика всё нивелирует. Никакого негатива в сторону игроков я говорить не буду. У нас ротация идёт, ищем варианты», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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