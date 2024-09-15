Мартемьянов не собирается критиковать игроков «Амура» за проигранный матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем» (2:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хоккей — это такая игра, которая состоит из ошибок. Были и с нашей стороны ошибки, и у соперников. Это быстрая игра, ситуация меняется буквально в долю секунды. Ребятам в обороне не хватило концентрации, я это видел. Но камень в их огород бросить не смогу.

Кто сказал, что мы трудно входим в сезон? Все трудно входят в сезон, практически. На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, что мастерство будет решать через месяц-полтора. Люди, которые умеют какие-то вещи, будут их делать, это будет проявляться. А сейчас физика всё нивелирует. Никакого негатива в сторону игроков я говорить не буду. У нас ротация идёт, ищем варианты», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.