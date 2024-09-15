«Соперник играл намного агрессивнее, чем до этого». Звягин — после матча с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Соперника с победой, хорошо начали матч. Может быть, мы не попали в эту интенсивность в начале, проиграли несколько единоборств, заработали удаления, соперник заставил нас заплатить за это. А потом доминировали во втором периоде, могли забить больше, чем один гол, не смогли. Соперник хорошо сыграл и довёл в третьем периоде матч до победы.

Они намного агрессивнее стали играть, чем в матчах на Кубке Блинова и в первом матче сезона. Раньше, если они могли зацепиться в зоне и могли поддавить, они делали это. Если чуть не получалось, то они скручивались и ждали на красной линии впятером, в откат играли. Сейчас намного активнее, первый игрок всегда идёт в давление, двое повыше подтягиваются. В это плане намного картинка изменилась у них», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.