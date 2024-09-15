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«Соперник играл намного агрессивнее, чем до этого». Звягин — после матча с «Сибирью»

«Соперник играл намного агрессивнее, чем до этого». Звягин — после матча с «Сибирью»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:4) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Соперника с победой, хорошо начали матч. Может быть, мы не попали в эту интенсивность в начале, проиграли несколько единоборств, заработали удаления, соперник заставил нас заплатить за это. А потом доминировали во втором периоде, могли забить больше, чем один гол, не смогли. Соперник хорошо сыграл и довёл в третьем периоде матч до победы.

Они намного агрессивнее стали играть, чем в матчах на Кубке Блинова и в первом матче сезона. Раньше, если они могли зацепиться в зоне и могли поддавить, они делали это. Если чуть не получалось, то они скручивались и ждали на красной линии впятером, в откат играли. Сейчас намного активнее, первый игрок всегда идёт в давление, двое повыше подтягиваются. В это плане намного картинка изменилась у них», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    
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