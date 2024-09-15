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«Динамо» Москва — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30

«Динамо» Москва — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30
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Сегодня, 15 сентября, на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретятся местное «Динамо» и «Динамо» из Минска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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П2

Московское «Динамо» одержало лишь одну победу в четырёх стартовых турах сезона КХЛ. Подопечные Алексея Кудашова обыграли «Северсталь» (3:1), но проиграли «Куньлуню» (1:3), «Ладе» (3:6) и «Спартаку» (2:4).

У минской команды ситуация благоприятнее: лишь одно поражение от «Спартака» (2:5) и три победы.

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