Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Две тренировки провёл, динамика хорошая». Главный тренер «Авангарда» — о Буше

«Две тренировки провёл, динамика хорошая». Главный тренер «Авангарда» — о Буше
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о восстановлении нападающего команды Рида Буше. Хоккеист отправился с омичами на выезд, но в сегодняшней игре с «Сибирью» (1:4) на лёд не вышел.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

«Анонсировать не смогу. Катался, две тренировки с командой провёл, сегодня в контакте уже было, хоть и в жёлтой майке. Уже достаточно плотно играли с ним. Динамика хорошая, посмотрим, что скажет доктор, и будем решать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым», встреча состоится 17 сентября.

В минувшем сезоне 31-летний Буше в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 78 (44+34) очков. Ещё 11 (9+2) очков американец набрал в 12 матчах плей-офф.

Материалы по теме
«Соперник играл намного агрессивнее, чем до этого». Звягин — после матча с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android