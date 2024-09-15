«Две тренировки провёл, динамика хорошая». Главный тренер «Авангарда» — о Буше
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о восстановлении нападающего команды Рида Буше. Хоккеист отправился с омичами на выезд, но в сегодняшней игре с «Сибирью» (1:4) на лёд не вышел.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3) 2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4) 3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5) 3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4) 4:1 Бек – 58:21 (en)
«Анонсировать не смогу. Катался, две тренировки с командой провёл, сегодня в контакте уже было, хоть и в жёлтой майке. Уже достаточно плотно играли с ним. Динамика хорошая, посмотрим, что скажет доктор, и будем решать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующем матче «Авангард» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым», встреча состоится 17 сентября.
В минувшем сезоне 31-летний Буше в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 78 (44+34) очков. Ещё 11 (9+2) очков американец набрал в 12 матчах плей-офф.
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