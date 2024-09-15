«Две тренировки провёл, динамика хорошая». Главный тренер «Авангарда» — о Буше

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о восстановлении нападающего команды Рида Буше. Хоккеист отправился с омичами на выезд, но в сегодняшней игре с «Сибирью» (1:4) на лёд не вышел.

«Анонсировать не смогу. Катался, две тренировки с командой провёл, сегодня в контакте уже было, хоть и в жёлтой майке. Уже достаточно плотно играли с ним. Динамика хорошая, посмотрим, что скажет доктор, и будем решать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Авангард» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым», встреча состоится 17 сентября.

В минувшем сезоне 31-летний Буше в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 78 (44+34) очков. Ещё 11 (9+2) очков американец набрал в 12 матчах плей-офф.