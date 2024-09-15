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«Боюсь даже сглазить». Епанчинцев — об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»

«Боюсь даже сглазить». Епанчинцев — об игре «Сибири» в большинстве с «Авангардом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал игру своей команды в большинстве в матче с «Авангардом». Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась в пользу новосибирцев со счётом 4:1. «Сибирь» забросила две шайбы в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

«Хорошее начало, здорово сработало, боюсь даже сглазить, большинство. В первом периоде было хорошее движение, заставляли соперника ошибаться, удаляться, повели в счёте 3:0 и рано поверили в эту победу. Во втором периоде, наверное, соперник полностью завладел инициативой: и по статистике превзошли, и по броскам. Достаточно моментов было у соперника, из-за них мы нарушали правила, спасая ситуацию. Думаю, этот момент надо исправить. Ошибались, когда болельщик гонит.

Третий период за исключением двух моментов сыграли здорово, хорошо сыграл вратарь. Сыграли без шайбы, по счёту. Не стал бы выражаться футбольным термином – «сушили игру». Сыграли правильно, от простоты. Моменты были и у Кары, и у Бутузова. Получилось порадовать наших болельщиков», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Обзор матча:
Видео
«Сибирь» уверенно обыграла «Авангард», нанеся омичам второе поражение кряду
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