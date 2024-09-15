Епанчинцев — о дебюте Кары за «Сибирь»: хорошая связка с Беком получилась

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о первом матче нападающего Владислава Кары за новосибирскую команду. Он пришёлся на встречу с «Авангардом» (4:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кара нынешний сезон начал в составе «Витязя».

«Знаете, наверное, дней пять-шесть Кара не тренировался вообще, на лёд не выходил. На свежести здорово сыграл. Я прекрасно знал его потенциал, у него хороший бросок. Где-то Бек начал лучше двигаться и заиграл с ним. То есть какая-то хорошая связка получилась, будем надеяться, что через игры наберёт уверенность и те кондиции, которые два года назад позволяли стать ему лучшим бомбардиром команды «Витязь», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.