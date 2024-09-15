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Епанчинцев — о дебюте Кары за «Сибирь»: хорошая связка с Беком получилась

Епанчинцев — о дебюте Кары за «Сибирь»: хорошая связка с Беком получилась
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о первом матче нападающего Владислава Кары за новосибирскую команду. Он пришёлся на встречу с «Авангардом» (4:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кара нынешний сезон начал в составе «Витязя».

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

«Знаете, наверное, дней пять-шесть Кара не тренировался вообще, на лёд не выходил. На свежести здорово сыграл. Я прекрасно знал его потенциал, у него хороший бросок. Где-то Бек начал лучше двигаться и заиграл с ним. То есть какая-то хорошая связка получилась, будем надеяться, что через игры наберёт уверенность и те кондиции, которые два года назад позволяли стать ему лучшим бомбардиром команды «Витязь», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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