18-летний форвард СКА Демидов забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов открыл счёт в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой». Для 18-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в турнире.

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За СКА в КХЛ Демидов выходил по ходу позапрошлого и прошлого сезонов. В шести матчах он не набрал результативных баллов за результативность. Матч с «Ладой» стал для Демидова уже пятым в сезоне, до этого он отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.

СКА проиграл три из четырёх матчей в нынешнем сезоне. Единственная победа пришлась на первую игру с «Ладой» (3:1) в Тольятти.