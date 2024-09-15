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18-летний форвард СКА Демидов забросил первую шайбу в КХЛ

18-летний форвард СКА Демидов забросил первую шайбу в КХЛ
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Нападающий СКА Иван Демидов открыл счёт в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой». Для 18-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в турнире.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале СКА.

За СКА в КХЛ Демидов выходил по ходу позапрошлого и прошлого сезонов. В шести матчах он не набрал результативных баллов за результативность. Матч с «Ладой» стал для Демидова уже пятым в сезоне, до этого он отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.

СКА проиграл три из четырёх матчей в нынешнем сезоне. Единственная победа пришлась на первую игру с «Ладой» (3:1) в Тольятти.

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