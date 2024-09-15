18-летний форвард СКА Демидов забросил первую шайбу в КХЛ
Поделиться
Нападающий СКА Иван Демидов открыл счёт в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой». Для 18-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в турнире.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5) 2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале СКА.
За СКА в КХЛ Демидов выходил по ходу позапрошлого и прошлого сезонов. В шести матчах он не набрал результативных баллов за результативность. Матч с «Ладой» стал для Демидова уже пятым в сезоне, до этого он отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.
СКА проиграл три из четырёх матчей в нынешнем сезоне. Единственная победа пришлась на первую игру с «Ладой» (3:1) в Тольятти.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2024
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:04
-
17:00
-
16:58
-
16:50
-
16:37
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:45
-
15:05
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:58
-
12:28
-
12:15
-
11:48
-
11:25
-
11:20
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
08:55
-
08:32
-
08:24
-
05:48