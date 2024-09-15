Защитник «Сибири» рассказал, что изменилось в команде после поражения 2:8 от ЦСКА

Защитник «Сибири» Егор Мартынов вспомнил поражение от ЦСКА (2:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этой встречи «Сибирь» одержала две победы подряд.
— После поражения 2:8 от ЦСКА «Сибирь» стала проще играть в обороне и реже выходить в пас. Была установка тренера такая?
— Конечно, мы посмотрели, разобрали игры, которые не приносили результат, и решили попроще действовать в своей зоне. Как видите, две игры кряду стараемся меньше совершать ошибок.
— Это временная мера?
— Вы знаете, мы так сыграли, и это принесло результат. Продолжим в том же ключе, а как будет дальше, не знаю. Всё равно разные соперники, каждого разбираем, нужно корректировать план на матч, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 15 сентября 2024
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