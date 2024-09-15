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Защитник «Сибири» рассказал, что изменилось в команде после поражения 2:8 от ЦСКА

Защитник «Сибири» рассказал, что изменилось в команде после поражения 2:8 от ЦСКА
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Защитник «Сибири» Егор Мартынов вспомнил поражение от ЦСКА (2:8) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этой встречи «Сибирь» одержала две победы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5)     2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4)     2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5)     3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5)     4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5)     4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5)     5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4)     6:2 Полтапов – 52:12 (4x5)     7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5)     8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)    

— После поражения 2:8 от ЦСКА «Сибирь» стала проще играть в обороне и реже выходить в пас. Была установка тренера такая?
— Конечно, мы посмотрели, разобрали игры, которые не приносили результат, и решили попроще действовать в своей зоне. Как видите, две игры кряду стараемся меньше совершать ошибок.

— Это временная мера?
— Вы знаете, мы так сыграли, и это принесло результат. Продолжим в том же ключе, а как будет дальше, не знаю. Всё равно разные соперники, каждого разбираем, нужно корректировать план на матч, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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