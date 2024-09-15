«Невозможно доминировать над ними все 60 минут». Егор Мартынов — о матче с «Авангардом»

Защитник «Сибири» Егор Мартынов высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Авангардом» (4:1).

«Первый период понятно, что болельщики сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, отличная поддержка. Знаете, мы играли против лидера чемпионата. Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник, поэтому второй период не получился. Разберём, какие сделали ошибки», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» одержала две победы подряд в нынешнем сезоне КХЛ.