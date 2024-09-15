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«Невозможно доминировать над ними все 60 минут». Егор Мартынов — о матче с «Авангардом»

«Невозможно доминировать над ними все 60 минут». Егор Мартынов — о матче с «Авангардом»
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Защитник «Сибири» Егор Мартынов высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Авангардом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 03:43 (5x3)     2:0 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 09:58 (5x4)     3:0 Кара (Мёрфи, Широков) – 17:01 (5x5)     3:1 Чистяков (Вей, Диц) – 28:45 (5x4)     4:1 Бек – 58:21 (en)    

«Первый период понятно, что болельщики сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, отличная поддержка. Знаете, мы играли против лидера чемпионата. Невозможно доминировать над ними все 60 минут, как бы ни хотелось. Это мастеровитый и крепкий соперник, поэтому второй период не получился. Разберём, какие сделали ошибки», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» одержала две победы подряд в нынешнем сезоне КХЛ.

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