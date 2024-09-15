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Хоккеисты СКА в игре с «Ладой» забросили свои первые шайбы за три матча

Хоккеисты СКА в игре с «Ладой» забросили свои первые шайбы за три матча
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В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом периоде СКА обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Ивана Демидова и Марата Хайруллина. Эти шайбы стали для СКА первыми спустя два всухую проигранных матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)    

Ранее СКА ушёл без заброшенных шайб в матчах с «Трактором» (0:3) и «Локомотивом» (0:2). До этого армейцы обыграли «Ладу» (3:1) и проиграли «Металлургу» (4:5 ОТ).

В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Сочи». Игра состоится 19 сентября, а 21 сентября на выезде сыграет с «Трактором».

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