Хоккеисты СКА в игре с «Ладой» забросили свои первые шайбы за три матча

В эти минуты на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом периоде СКА обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Ивана Демидова и Марата Хайруллина. Эти шайбы стали для СКА первыми спустя два всухую проигранных матча.

Ранее СКА ушёл без заброшенных шайб в матчах с «Трактором» (0:3) и «Локомотивом» (0:2). До этого армейцы обыграли «Ладу» (3:1) и проиграли «Металлургу» (4:5 ОТ).

В следующем матче СКА сыграет на выезде с «Сочи». Игра состоится 19 сентября, а 21 сентября на выезде сыграет с «Трактором».