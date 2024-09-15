Крикунов — о старте «Металлурга»: видимо, всё празднуют своё первое место

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о начале сезона для «Нефтехимика» и «Металлурга». Нижнекамцы одержали четыре победы в пяти матчах, у команды из Магнитогорска четыре поражения в пяти матчах.

«Леонтьев работает с командой четвёртый год, а если ты так долго работаешь, она уже должна быть готова. Сейчас мода такая — быстро менять тренера, а вы дайте поработать человеку, как это было в Советском Союзе. Нормальный тренер за это время должен сделать команду, даже при небольших деньгах. Тем более сейчас есть потолок зарплат. Он подбирает игроков один год, второй. На третий год у тебя уже есть команда.

Леонтьеву оставили очень хорошую команду, но он начал её ломать, перестраивать, поэтому такие скачки были — вверх, вниз. Не думаю, что на длительной дистанции «Нефтехимику» удастся удержаться так высоко. Там и «Ак Барс», и «Магнитка» внизу. «Металлург», видимо, всё празднует первое место, или Разин совсем не форсировал подготовку, и они спокойно вкатываются в сезон. «Ак Барс» вроде очнулся, начал выигрывать. Другой вопрос: кого выдавят из восьмёрки? Там сейчас и «Адмирал», и «Амур», — приводит слова Крикунова Metaratings.