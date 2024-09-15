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СКА — «Лада»: вторая шайба 18-летнего Демидова отменена после видеопросмотра

СКА — «Лада»: вторая шайба 18-летнего Демидова отменена после видеопросмотра
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Нападающий СКА Иван Демидов мог оформить дубль по ходу матча с «Ладой» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сначала 18-летний спортсмен отличился в первом периоде, он сделал это и во втором, но шайба после видеопросмотра была отменена из-за блокировки вратаря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
3 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За СКА в КХЛ Демидов выходил по ходу позапрошлого и прошлого сезонов. В шести матчах он не набрал результативных баллов за результативность. Матч с «Ладой» стал для Демидова уже пятым в сезоне, до этого он отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.

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