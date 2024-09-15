СКА — «Лада»: вторая шайба 18-летнего Демидова отменена после видеопросмотра

Нападающий СКА Иван Демидов мог оформить дубль по ходу матча с «Ладой» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сначала 18-летний спортсмен отличился в первом периоде, он сделал это и во втором, но шайба после видеопросмотра была отменена из-за блокировки вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За СКА в КХЛ Демидов выходил по ходу позапрошлого и прошлого сезонов. В шести матчах он не набрал результативных баллов за результативность. Матч с «Ладой» стал для Демидова уже пятым в сезоне, до этого он отдал одну результативную передачу в четырёх матчах.