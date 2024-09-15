«Посмотрим, как ты борешься за КС». Экс-одноклубник призвал Кросби покинуть «Питтсбург»

Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Райан Уитни обратился к своему экс-одноклубнику Сидни Кросби, призвав того уйти из команды.

«Я бы умолял его: «Пожалуйста, отправься куда-нибудь ещё». Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли, давай посмотрим, как ты в плей-офф отправляешь себя в Зал славы», — приводит слова Уитни Sportskeeda.

Кросби набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.