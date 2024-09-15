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СКА — Лада, результат матча 15 сентября 2024, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу» в овертайме
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Cегодня, 15 сентября, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Демидов (Кузнецов, Рендулич) – 01:59 (5x5)     2:0 Хайруллин (Воробьёв, Кузьмин) – 08:31 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Михайлов, Коромыслов) – 27:27 (5x4)     3:1 Григоренко (Хайруллин, Никишин) – 40:12 (5x4)     3:2 Сёмин (Алтыбармакян, Михайлов) – 47:45 (5x4)     3:3 Попугаев (Михайлов, Неколенко) – 52:38 (5x5)     4:3 Зыков (Хайруллин, Григоренко) – 60:25 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды победителей отметились Иван Демидов, Марат Хайруллин и Михаил Григоренко. 18-летний Демидов мог оформить дубль, но после видеопросмотра его шайбу отменили. Отменили одну шайбу и у «Лады». Точные броски в составе тольяттинцев на счету Андрея Алтыбармакяна, Владислава Сёмина и Никиты Попугаева. Основное время матча завершилось ничьей, в овертайме победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Победная шайба на счету Валентина Зыкова.

СКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.

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