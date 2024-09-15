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СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Ладу» в овертайме

Cегодня, 15 сентября, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 4:3 в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды победителей отметились Иван Демидов, Марат Хайруллин и Михаил Григоренко. 18-летний Демидов мог оформить дубль, но после видеопросмотра его шайбу отменили. Отменили одну шайбу и у «Лады». Точные броски в составе тольяттинцев на счету Андрея Алтыбармакяна, Владислава Сёмина и Никиты Попугаева. Основное время матча завершилось ничьей, в овертайме победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Победная шайба на счету Валентина Зыкова.

СКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет в гостях с «Сочи» 19 сентября.

Для «Лады» это поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре команда Олега Браташа встретится 17 сентября с «Локомотивом» в Ярославле.